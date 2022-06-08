Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЕС признал результаты конституционного референдума в Казахстане

Среда, 8 июня 2022, 07:14

Европейский Союз принял во внимание результаты проведенного 5 июня референдума по внесению изменений в Конституцию Казахстана и признал, что народ поддержал демократические изменения в стране.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел, пишет "Европейская правда".

"ЕС приветствует политические реформы, инициированные президентом Токаевым 16 марта в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических событий в январе. Мы также приветствуем решение провести прямые консультации с обществом и запросить БДИПЧ/ОБСЕ для мониторинга референдума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Казахстан остается важным и уважаемым партнером для Евросоюза. Стороны вместе работают над выполнением обязательств в рамках расширенного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое включает в себя соблюдение фундаментальных свобод, и намерены продолжать развитие взаимосвязей, торговли и сотрудничества.

5 июня в Казахстане прошел конституционный референдум. Согласно принятым поправкам, Казахстан переходит от "суперпрезидентской" формы правления к президентской с сильным парламентом, при этом родственникам президента запрещается занимать высокие политические или государственные должности.

Новые конституционные нормы укрепляют принципы свободы предпринимательства, свободы конкуренции и ограничивают возможности монополий.

Читайте также - Ближайшие союзники Путина: какую помощь оказывают РФ страны ОДКБ

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Казахстан

Статьи

Сирийский шантаж Эрдогана: зачем Турция идет на новый конфликт с союзниками

Турция объявила о новой военной операции в Сирии – шаге, способном дополнительно усложнить отношения внутри НАТО.
7 июня 2022 — Сергей Данилов, для Европейской правды

Неизбывный Борис: как Украина помогла премьеру Британии сохранить должность

Окончательно ли Борису Джонсону удалось закрыть вопрос своей отставки? И какую роль в этом сыграла Украина?
7 июня 2022 — Александр Краев, Юрий Панченко

Избавиться от друзей России и сохранить правительство: как Эстония преодолевает политический кризис

Политический кризис в Эстонии может иметь последствия для Киева, особенно если к власти придут силы, часто называемые пророссийскими.
6 июня 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда