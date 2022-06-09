У Варшаві більше не буде центру польсько-російського порозуміння

Сейм Польщі в четвер підтримав ініціативу перетворити Центр польського-російського діалогу та порозуміння у Варшаві на установу, яка працюватиме над порозумінням між поляками та східноєвропейськими народами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За рішення проголосували 445 депутатів, проти не виступив жоден, один парламентар утримався.

Замість Центру польсько-російського діалогу та порозуміння у Варшаві буде функціонувати Центр діалогу імені Юліуша Мєрошевського, спрямований на встановлення порозуміння між поляками та народами Східної Європи – зокрема українцями, білорусами, грузинами, молдованами й росіянами.

Установа також матиме на меті донести польську точку зору на ситуацію в Росії до представників Західної Європи, пояснив заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін, презентуючи ініціативу у Сеймі.

Зазначається, що створення нового центру підтримали депутати всіх груп Сейму, які брали участь в обговоренні.

Юліуш Мєрошевський - польський журналіст, публіцист, письменник і перекладач ХХ століття, відомий матеріалами, які критикували політику нацистської Німеччини, а також як прихильник ідеї примирення народів Польщі з Україною, Литвою та Білоруссю.