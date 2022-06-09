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В Варшаве больше не будет центра польско-российского понимания

Четверг, 9 июня 2022, 21:20

Сейм Польши в четверг поддержал инициативу превратить Центр польско-российского диалога и взаимопонимания в Варшаве в учреждение, которое будет работать над пониманием поляков и восточноевропейских народов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

За решение проголосовали 445 депутатов, против не выступил ни один, один парламентарий воздержался.

Вместо Центра польско-российского диалога и согласия в Варшаве будет функционировать Центр диалога имени Юлиуша Мерошевского, направленный на установление взаимопонимания между поляками и народами Восточной Европы – в частности, украинцами, белорусами, грузинами, молдованами и россиянами.

Учреждение также будет стремиться донести польскую точку зрения на ситуацию в России до представителей Западной Европы, пояснил заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин, презентуя инициативу в Сейме.

Отмечается, что создание нового центра поддержали участвовавшие в обсуждении депутаты всех групп Сейма.

Юлиуш Мерошевский – польский журналист, публицист, писатель и переводчик ХХ века, известный материалами, критиковавшими политику нацистской Германии, а также как сторонник идеи примирения народов Польши с Украиной, Литвой и Беларусью.

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