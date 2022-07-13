ЄС починає обговорювати нові санкції проти Росії - ЗМІ

Посли ЄС у четвер почнуть консультації щодо запровадження нових обмежень проти РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент"Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк.

За його словами, консультації між послами про нові санкції ЄС проти Росії мають початися наступного дня, тобто у четвер. "За оптимістичним сценарієм, заходи мають схвалити наступного тижня", - зазначає Джозвяк.

consultations among EU ambassadors on new EU sanctions on #Russia will start tomorrow. optimistically the measures should be approved next week. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 13, 2022

Він не уточнив, що саме можуть включити до нового пакета.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії з частковим нафтовим ембарго затвердили на початку червня. Пакет погоджувався з труднощами через болючість питання нафтового ембарго, зокрема через позицію Угорщини. Також під тиском Будапешта із санкційного списку виключили патріарха Кирила.

З огляду на це у Євросоюзі активізувалися заклики змінити принцип одностайного ухвалення рішень щодо зовнішньої політики. Такий заклик міститься у тому числі в резолюції Європарламенту.

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