У Британії оголосили ім’я нового міністра оборони

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що новим міністром оборони в його уряді стане Ден Джарвіс.

Заяву очільника британського уряду наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Джарвіс замінить на посаді міністра оборони Джона Гілі, який пішов з посади через незгоду з оборонними витратами.

"Мій головний обов'язок – забезпечити безпеку британського народу, і я завжди робитиму все необхідне для захисту нашої національної безпеки. Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони в період, коли ми зміцнюємо наші збройні сили та протистоїмо зростаючим загрозам, з якими стикається наша країна", – йдеться у заяві Стармера.

Ден Джарвіс. Фото: Sky News

Джарвіс є депутатом від округу Барнслі-Норт з 2011 року, а з 2018 по 2022 рік обіймав посаду мера Південного Йоркширу.

Коли після загальних виборів 2024 року до влади прийшла Лейбористська партія, його призначили міністром з питань безпеки в Міністерстві внутрішніх справ, де він працював до призначення міністром.

Раніше, з 1997 по 2011 рік, Джарвіс служив офіцером у парашутному полку.

У той час його відправляли на службу до Косова, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістану.

Нагадаємо, Джон Гілі подав у відставку у четвер через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат, які, на його думку, не відповідають рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна.

План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. У четвер стало відомо, що голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).

Минулого тижня голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон публічно висловив занепокоєння тим, що країні бракує часу для посилення власної оборони у відповідь на загрозу з боку Росії.