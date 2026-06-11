У Польщі відкрили збір на автобуси для Вінниці після скандалу

Польські активісти відкрили збір з метою викупити у міста Кельце старі автобуси, щоб передати їх Вінниці.

Як пише "Європейська правда", збір на платформі Zrzutka.pl відкрив фонд Sikorki na Ukrainie.

Метою активістів є збір 500 тисяч злотих.

"Сума значна, але за ці гроші ми спробуємо викупити у міста Кельце згадані автобуси та передати їх безпосередньо туди, де вони вкрай потрібні – мешканцям Вінниці", – йдеться в описі збору.

Йдеться про 15 17-річних автобусів, які, як зазначають активісти, найімовірніше, згниють на майданчику або потраплять на брухт.

"500 тисяч злотих – це для державного бюджету дрібниця. Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. Для нас – це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує, і ми не дозволимо, щоб політиканство блокувало сувору логістику", – зазначають активісти.

Станом на вечір 11 червня вдалося зібрати майже 57 тисяч злотих.

"Якщо придбання та передача автобусів виявиться неможливою з причин, незалежних від організатора збору коштів, кошти будуть спрямовані на цілі, пов’язані із захистом цивільного населення від російських повітряних нальотів", – додали ініціатори збору.

Нагадаємо, напередодні мер міста Кельце Агата Войда повідомила, що довкола запиту Вінниці про допомогу автобусами в останні дні виникло багато брехні, маніпуляцій та "звичайної людської підлості", у зв’язку з чим мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення відкликати прохання про передачу автобусів.

Разом з тим фракція партії "Право і справедливість" у міській раді міста Кельце направила голові ради Мачєю Якубчику резолюцію, в якій закликає мера Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери. Однак голосування провалилося.

У Польщі в останні дні також розгорнувся скандал через рішення президента України назвати на честь героїв УПА один з військових центрів ССО.

Детальніше на цю тему: Пастка Білого Орла: як погрози Зеленському зіграли проти самого президента Польщі