Словенія скасувала заборону на в'їзд для прем'єра Ізраїлю та міністрів

У четвер новий консервативний уряд Словенії скасував заборону на в’їзд прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу та двом його міністрам, що ознаменувало зміну курсу політики щодо Ізраїлю, якої дотримувався попередній лівоцентристський уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Уряд популістського прем’єр-міністра Янеза Янші також скасував заборону на імпорт з єврейських поселень та припинив ембарго на експорт і транзит військової зброї та обладнання до Ізраїлю та з нього.

Уряд Янші приступив до виконання своїх обов'язків на початку цього місяця після парламентських виборів у березні. Янша заявив, що прагнутиме покращити відносини з Ізраїлем, на відміну від політики свого попередника Роберта Голоба.

За часів Голоба Словенія була одним із найгучніших критиків Ізраїлю в Європейському Союзі. Ця невелика альпійська країна визнала Палестинську державу у 2024 році, а у 2025 році ввела заборону на в’їзд для міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, міністра фінансів Безалеля Смотрича та Нетаньягу.

Минулого місяця Бен-Гвіру також заборонили в’їзд до Франції. Він викликав глобальне обурення після того, як поширив відео, на якому він глузує з активістів флотилії до Гази, затриманих ізраїльською поліцією.

Новий уряд Словенії заявив у своїй заяві, що скасовує каральні заходи, щоб відкрити політичний діалог. Міністерство оборони заявило, що торгівля зброєю вже достатньо регулюється чинним законодавством про національну оборону та критеріями ЄС щодо експорту зброї.

Політичний діалог та тиха дипломатія допоможуть "посилити роль Республіки Словенії у зусиллях щодо досягнення тривалого миру на Близькому Сході", заявив уряд.

Наприкінці травня Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції, спрямовані проти поселень на Західному березі річки Йордан.

Нещодавно Європейський Союз домовився про введення нових санкцій проти єврейських поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан, які тривалий час блокувала Угорщина.

Лідери низки країн закликали Ізраїль припинити розширення поселень на Західному березі річки Йордан та приборкати зростання насильства з боку поселенців.