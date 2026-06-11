Проблеми із поставками Patriot, Туск захищає українців, справа Ryanair: новини дня

Президент Фінляндії не бачить себе в ролі переговірника з РФ. Тим часом посли Німеччини, Франції та Великої Британії у Москві провели зустріч в російському Міністерстві закордонних справ.

Європа побоюється, що Москва може випробувати НАТО, поки європейці перебувають в процесі переозброєння. Американський генерал каже, що Росія "не прагне конфлікту".

Україна оновила план реформ, за якими отримує кошти ЄС у межах Ukraine Facility, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко. Брюссель і Київ домовилися змінити не лише перелік вимог, а й схему роботу інструмента.

Все важливе і цікаве за четвер, 11 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо переговорів з Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб не бачить себе в ролі переговірника з РФ.

"Особисто я не бачу себе представником у цій справі. На мою думку, важливо, щоб цим керували великі гравці, тобто Франція, Німеччина та Велика Британія", – сказав фінський президент.

Сьогодні у Москві посли Франції, Британії та Німеччини відвідали Міністерство закордонних справ Росії. Їх прийняв заступник глави МЗС РФ Михаїл Галузін.

Вчора міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров повідомив, що посли Великої Британії, Франції та Німеччини "просяться на зустріч" у МЗС з його заступником для обговорення війни в Україні.

Президент Фінляндії наголосив, що зараз потрібно налагодити діалог із Владіміром Путіним.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Україна має сильні позиції як у військовому, так і в політичному та економічному плані. Тому, на мою думку, для Європи настав час зв’язатися з керівництвом Росії, а точніше з президентом Путіним, і провести дипломатичні переговори", – сказав Стубб.

Загрози для Європи

Лідери ЄС 19 червня обговорять посилення Східного флангу у відповідь на вторгнення дронів. На засіданні Європейської ради виступить і український президент Володимир Зеленський.

Головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття.

"2029 рік – це не німецькі прогнози. Це розвіддані, узгоджені в рамках НАТО", – сказав Фройдінг.

Він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні вступає у п’ятий рік, а Київ заявляє, що Москва зазнала понад 1,3 мільйона втрат, а також втратила величезну кількість техніки.

"Зараз швидкість має вирішальне значення", – додав Фройдінг.

Спільне дослідження низки медіа з країн Північної Європи та Балтії днями встановило, що Росія розбудовує біля своїх кордонів нову інфраструктуру для розміщення десятків тисяч військових.

Фінський міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що Фінляндія добре обізнана з цими процесами.

"Там будуються нові споруди, а також реалізується програма озброєння, яку вони проводять у найкращий для цього час. Не дивно, що водночас ми, звичайно, у Фінляндії та в НАТО, посилюємо власні оборонні можливості", – сказав міністр.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія "не прагне конфлікту". Водночас, він наголосив, що якщо Росія нападе на Балтію, в неї нічого не вийде.

Міністр оборони Британії Джон Гілі подав у відставку через незгоду з оборонними витратами: "Без оборонного бюджету, який би відповідав вимогам сьогодення, я змушений приймати рішення, які знизять боєготовність наших Збройних сил, збільшать ризик для персоналу під час операцій та можуть зробити країну менш безпечною".

У Литві посилюють охорону стратегічних об’єктів на тлі ризику провокацій з боку РФ, а в естонській столиці з’явилось перше модульне укриття на випадок повітряної загрози.

Проблеми із поставками Patriot

Виробник ракет до Patriot не гарантує термінів поставок партнерам США.

Норвегія надає понад 9 млн євро на ремонт захисного саркофагу ЧАЕС, а німецька Diehl зацікавилась виробництвом українських ракет "Фламінго" у Німеччині.

Щодо росіян і їхніх посіпак

У Латвії скасували концерт американського репера Xzibit, що їздив виступати до Росії, а українські дипломати звернулись до влади Люксембургу з приводу виступу росіянки Нетребко.

Естонська митниця заблокувала ввезення російської пропаганди до ЄС, а у Бельгії росіянина засудили до 5 років в’язниці за експорт РФ товарів подвійного призначення.

Російські пранкери надурили віцепрем’єрку з реінтеграції Молдови.

Атака на Вінницю

У Польщі депутати фракція партії "Право і справедливість" у міській раді міста Кельце направили голові ради Мачєю Якубчику резолюцію, в якій закликає мера Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери.

"Право і справедливість" – опозиційна до уряду Дональда Туска партія, яка підтримує президента Польщі Кароля Навроцького.

Нагадаємо, Вінниця відкликала свій запит до міста-побратима Кельце з проханням подарувати автобуси після обурення польських депутатів.

Саме Мачєй Якубчик раніше звернув увагу, що у Вінниці одну з вулиць було перейменовано на вулицю Степана Бандери і що "саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту".

Але голосів для того, щоб включити цю резолюцію у порядок денний засідання міськради Кельце, не вистачило.

Туск захищає українців

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Сеймі застеріг від ксенофобських настроїв щодо українців.

Він звинуватив опозиційних політиків у розпалюванні антиукраїнських настроїв та ксенофобії, попередивши, що риторика, спрямована проти людей на підставі їхнього походження, раси чи кольору шкіри, зрештою може зашкодити тим, хто її поширює.

Присвоєння Володимиром Зеленським найменування героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ було в основному негативно сприйнято польським суспільством та погіршило ставлення поляків до українців.

У Навроцького вказали, що має зробити Київ, щоб у Зеленського не відібрали нагороду.

Щодо реформ в обмін на гроші від ЄС

Україна оновила план реформ, за якими отримує кошти ЄС у межах Ukraine Facility, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською Комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами. Оновлюємо 35 кроків Плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери", – заявила прем’єрка.

У рамках комплексного перегляду Ukraine Facility – надання Україні фінансування ЄС в обмін на реформи, Київ і Брюссель домовилися змінити не лише перелік вимог, а й схему роботу інструмента.

Одна з принципових змін – це те, що тепер документ стосується саме євроінтеграційних реформ.

Також, у рамках зміни логіки фінансування, ЄС погодився сплачувати Україні платежі раніше за передбачені планом терміни – якщо Київ звітує про проведення певних реформ із випередженням графіку.

Також буде передбачена можливість отримати часткову виплату у разі неповного виконання кількісних індикаторів.

Вучич збирається у відставку

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що планує незабаром піти у відставку зі своєї посади.

В ефірі "Радіо Белград" Вучича запитали, чи планує він піти у відставку через три-чотири місяці, на що президент відповів "можливо, раніше".

Він пояснив, що думає про свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра.

Вучич також заявив, що "вибори відбудуться через кілька місяців, а чи через три чи чотири місяці – це технічне питання".

Єврокомісія: надання Сербією громадянства громадянам Росії загрожує безпеці ЄС.

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