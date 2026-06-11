Норвегія ратифікувала Конвенцію про створення компенсаційної комісії для України

Парламент Норвегії одноголосно ратифікував приєднання Норвегії до Конвенції про створення компенсаційної комісії для України.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга в Х, передає "Європейська правда".

Крім того, парламент Норвегії проголосував за укладення угоди про участь країни у складі керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

"Висловлюю вдячність Стортингу за одностайне затвердження приєднання Норвегії до спеціального трибуналу та комісії з питань компенсацій", – написав Сибіга.

Він також подякував уряду Норвегії та Еспену Барту Ейде за просування "цих надзвичайно важливих законопроєктів".

"Разом ми забезпечимо повну відповідальність за злочин агресії та інші російські звірства", – написав Сибіга.

30 квітня Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії у межах інституційної системи Ради Європи ратифікувала Верховна Рада України.

Окрім України, Конвенцію також ратифікували Ірландія, Естонія, Латвія та Ісландія.

Нагадаємо, Конвенція є другим компонентом міжнародного компенсаційного механізму, поряд із Реєстром збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та майбутнім компенсаційним фондом. Документ було відкрито до підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз – рекордна кількість.