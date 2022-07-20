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Кулеба про слова Лаврова: росіяни хочуть крові, а не переговорів

Середа, 20 липня 2022, 18:30

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сєргєя Лаврова про зміну "географічних завдань" війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні", – написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, Лавров в інтерв'ю RT заявив, що "географічні завдання" війни змінилися через постачання західних озброєнь в Україну та пригрозив захопленням нових територій у разі постачання Україні далекобійної зброї.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати мають інформацію про підготовку Росією анексії додаткових територій України – зокрема Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей. Там попередили, що "швидко й жорстко" відреагують на цей крок Москви.

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Росія Війна з РФ

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