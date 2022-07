Кулеба про слова Лаврова: росіяни хочуть крові, а не переговорів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сєргєя Лаврова про зміну "географічних завдань" війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні", – написав Кулеба у Twitter.

By confessing dreams to grab more Ukrainian land, Russian Foreign Minister proves that Russia rejects diplomacy and focuses on war and terror. Russians want blood, not talks. I call on all partners to step up sanctions pressure on Russia and speed up arms deliveries to Ukraine.