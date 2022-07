Кулеба о словах Лаврова: россияне хотят крови, а не переговоров

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после слов российского визави Сергея Лаврова об изменении "географических задач" войны в Украине призвал мир усилить санкции против РФ и ускорить поставки Киеву оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Признание министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", – написал Кулеба в Twitter.

By confessing dreams to grab more Ukrainian land, Russian Foreign Minister proves that Russia rejects diplomacy and focuses on war and terror. Russians want blood, not talks. I call on all partners to step up sanctions pressure on Russia and speed up arms deliveries to Ukraine.