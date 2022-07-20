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Кулеба о словах Лаврова: россияне хотят крови, а не переговоров

Среда, 20 июля 2022, 18:30

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после слов российского визави Сергея Лаврова об изменении "географических задач" войны в Украине призвал мир усилить санкции против РФ и ускорить поставки Киеву оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Признание министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", – написал Кулеба в Twitter.

Напомним, Лавров в интервью RT заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину, и пригрозил захватом новых территорий в случае поставки Украине дальнобойного оружия.

Ранее стало известно, что у Соединенных Штатов есть информация о подготовке Россией аннексии дополнительных территорий Украины – в частности Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей. Там предупредили, что "быстро и жестко" отреагируют на этот шаг Москвы.

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Россия Война с РФ

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