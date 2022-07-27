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У Польщі хочуть створити Долину дронів

Середа, 27 липня 2022, 14:21

У Польщі планують створити Долину безпілотників, щоб прискорити інновації в цій галузі на користь Польщі та України.

Про це повідомило "Польське радіо", пише "Європейська правда".

Ідею створення такої локації 26 липня обговорили у Варшаві зацікавлені представники Польщі, України та Сполучених Штатів на конференції Warsaw Drone Summit, яка пройшла за підтримки міністерства цифрової трансформації України та посольства України в Польщі.

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Концепцію Долини безпілотників представив колишній директор ЦРУ по боротьбі з тероризмом Бернард Хадсон, що працює в зонах конфлікту. За його словами, російське вторгнення в Україну показало важливу роль безпілотних літальних апаратів на полі бою, а розташована в Польщі Долина дронів може стати регіональним центром технологій та інновацій безпілотників.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, у липні було започатковано масштабний проєкт "Армія дронів", де вже зібрали понад пів мільярда гривень на високоточні мультикоптери.

Керівник американської компанії Chenope Елізабет Чарнок, яка також працює в Україні та Польщі та є співорганізатором конференції, наголосила, що йдеться не лише про дрони, а й про програмне забезпечення, технології розпізнавання зображень, інтеграцію даних із різних датчиків та програм для їх розвитку.

Як повідомлялося, у Польщі в середині липня розпочалася кампанія зі збору коштів на безпілотники-камікадзе Warmate польського виробництва для України.

Також у Польщі зібрали всю суму на "Байрактар" для України – 22,5 млн злотих.

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