В Польше хотят создать Долину дронов

В Польше планируют создать Долину беспилотников, чтобы ускорить инновации в этой области в пользу Польши и Украины.

Об этом сообщило "Польское радио", пишет "Европейская правда".

Идею создания такой локации 26 июля обсудили в Варшаве заинтересованные представители Польши, Украины и США на конференции Warsaw Drone Summit, которая прошла при поддержке министерства цифровой трансформации Украины и посольства Укаины в Польше.

Концепцию Долины беспилотников представил бывший директор ЦРУ по борьбе с терроризмом Бернард Хадсон, работающий в зонах конфликта. По его словам, российское вторжение в Украину показало важную роль беспилотных летательных аппаратов на поле боя, а расположенная в Польше Долина дронов может стать региональным центром технологий и инноваций беспилотников.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, в июле был начат масштабный проект "Армия дронов", где уже собрали более полумиллиарда гривен на высокоточные мультикоптеры.

Руководитель американской компании Chenope Элизабет Чарнок, которая также работает в Украине и Польше и является соорганизатором конференции, подчеркнула, что речь идет не только о дронах, но и о программном обеспечении, технологиях распознавания изображений, интеграции данных с разных датчиков и программ для их развития.

Как сообщалось, в Польше в середине июля началась кампания по сбору средств на беспилотники-камикадзе Warmate польского производства для Украины.

Также в Польше собрали всю сумму на "Байрактар" для Украины – 22,5 млн. злотых.