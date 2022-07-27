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Макрон назвав Росію "однією з останніх колоніальних імперій" 

Середа, 27 липня 2022, 18:35

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію "однією з останніх імперських колоніальних держав" у сучасному світі, говорячи про її війну проти України. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

На брифінгу спільно з президентом Беніну, в рамках свого африканського турне, Еммануель Макрон порівняв вторгення Росії в Україну з імперськими війнами минулих сторіч.

"Це війна за території, які, як досі думали, вже зникли з європейського континенту. Це війна, як на початку ХХ, у ХІХ сторіччі", - сказав Макрон, зауваживши, що африканські народи самі мали такий досвід.

"Росія - одна з останніх колоніальних імперій… і вирішила вторгнутися у сусідню країну щоб відстоювати свої інтереси" - заявив Макрон.

Раніше у липні президент Франції запевнив, що країна має ресурси для допомоги Україні та підтримки союзників. Макрон зазначив, що потрібно бути готовим до затяжного конфлікту, а "літо і початок осені будуть, безумовно, складними".

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Війна з РФ Макрон

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