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Президентка Молдови засудила вбивство Росією українських військовополонених в Оленівці

Субота, 30 липня 2022, 17:45

Президентка Молдови Мая Санду засудила вбивство українських військовополонених в Оленівці, прямо звинувативши Росію  і закликавши до міжнародного розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала в Twitter.

"Приголомшена і нажахана вбивством Росією українських військовополонених в Оленівській виправній колонії. Ця невиправдана війна проти України є грубим порушенням міжнародного права та прав людини. Ми рішуче засуджуємо такі дії та закликаємо до міжнародного розслідування та санкцій" - написала Санду.

Як повідомлялося, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

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