Президентка Молдови засудила вбивство Росією українських військовополонених в Оленівці

Президентка Молдови Мая Санду засудила вбивство українських військовополонених в Оленівці, прямо звинувативши Росію і закликавши до міжнародного розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала в Twitter.

"Приголомшена і нажахана вбивством Росією українських військовополонених в Оленівській виправній колонії. Ця невиправдана війна проти України є грубим порушенням міжнародного права та прав людини. Ми рішуче засуджуємо такі дії та закликаємо до міжнародного розслідування та санкцій" - написала Санду.

Appalled & horrified by #Russia’s killing of 🇺🇦POWs at #Olenivka correctional facility. This unjustified war against #Ukraine is a severe breach of international law & #HumanRights violation. We strongly condemn its actions & call for international investigation & sanctioning. — Maia Sandu (@sandumaiamd) July 30, 2022

Як повідомлялося, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.