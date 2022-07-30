Президент Молдовы осудила убийство Россией украинских военнопленных в Еленовке

Президент Молдовы Майя Санду осудила убийство украинских военнопленных в Еленовке, прямо обвинив Россию и призвав к международному расследованию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала в Twitter.

"Ошеломлена и в ужасе от убийства Россией украинских военнопленных в Еленовской исправительной колонии. Эта неоправданная война против Украины является грубым нарушением международного права и прав человека. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем к международному расследованию и санкциям", - написала Санду.

Appalled & horrified by #Russia’s killing of 🇺🇦POWs at #Olenivka correctional facility. This unjustified war against #Ukraine is a severe breach of international law & #HumanRights violation. We strongly condemn its actions & call for international investigation & sanctioning. — Maia Sandu (@sandumaiamd) July 30, 2022

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.