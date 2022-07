Президент Молдовы осудила убийство Россией украинских военнопленных в Еленовке

Президент Молдовы Майя Санду осудила убийство украинских военнопленных в Еленовке, прямо обвинив Россию и призвав к международному расследованию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала в Twitter.

"Ошеломлена и в ужасе от убийства Россией украинских военнопленных в Еленовской исправительной колонии. Эта неоправданная война против Украины является грубым нарушением международного права и прав человека. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем к международному расследованию и санкциям", - написала Санду.

Appalled & horrified by #Russia’s killing of 🇺🇦POWs at #Olenivka correctional facility. This unjustified war against #Ukraine is a severe breach of international law & #HumanRights violation. We strongly condemn its actions & call for international investigation & sanctioning.