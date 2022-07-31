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Парламент Чорногорії засудив війну Росії проти України

Неділя, 31 липня 2022, 08:23

Скупщина (парламент) Чорногорії в суботу ухвалила резолюцію щодо воєнної агресії Росії проти України, яка засуджує російське вторгнення, спрямоване проти українського суверенітету й територіальної цілісності, цивільного населення й майна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Pobjeda.

Резолюцію, внесену Соціал-демократичною партією, Демократичною партією соціалістів і Боснійською партією Чорногорії, підтримали 55 із 77 депутатів, проти висловились 18, ще троє – утримались під час голосування.

Документ рішуче засуджує відкритий акт агресії та військове вторгнення збройних сил Росії в Україну як незалежну і міжнародно визнану державу.

Парламент Чорногорії звертається до російської влади з вимогою негайно припинити війну, яка "прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, знищує військові та цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, насамперед цивільного населення".

Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу

Чорногорські депутати просять ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації й держави, особливо з ЄС і НАТО, використати "всі можливі дипломатичні, політичні й економічні засоби для стримування Російської Федерації від продовження її агресивних дій на території України".

Вони також звертаються до свого уряду та всіх політичних і соціальних груп з проханням "беззастережно, відкрито й одностайно засудити цей акт агресії, наскільки якого будуть непередбачуваними для безпеки й миру Європи та світу".

Резолюція висловлює повну підтримку всім ухваленим на рівні Європейського Союзу та країнами-партнерами заходам для стримування Росії, а також готовність Чорногорії повністю їх виконувати на основі принципу справедливості й необхідності встановити мир.

"Скупщина Чорногорії висловлює своє найглибше співчуття народу України, який нині постав перед найбільш серйозними викликами й стражданнями з часів Другої світової війни, і закликає громадян, державні установи й громадські організації виявити солідарність і надати всі можливі форми гуманітарної підтримки", – зазначається в документі.

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