Парламент Чорногорії засудив війну Росії проти України

Скупщина (парламент) Чорногорії в суботу ухвалила резолюцію щодо воєнної агресії Росії проти України, яка засуджує російське вторгнення, спрямоване проти українського суверенітету й територіальної цілісності, цивільного населення й майна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Pobjeda.

Резолюцію, внесену Соціал-демократичною партією, Демократичною партією соціалістів і Боснійською партією Чорногорії, підтримали 55 із 77 депутатів, проти висловились 18, ще троє – утримались під час голосування.

Документ рішуче засуджує відкритий акт агресії та військове вторгнення збройних сил Росії в Україну як незалежну і міжнародно визнану державу.

Парламент Чорногорії звертається до російської влади з вимогою негайно припинити війну, яка "прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, знищує військові та цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, насамперед цивільного населення".

Чорногорські депутати просять ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації й держави, особливо з ЄС і НАТО, використати "всі можливі дипломатичні, політичні й економічні засоби для стримування Російської Федерації від продовження її агресивних дій на території України".

Вони також звертаються до свого уряду та всіх політичних і соціальних груп з проханням "беззастережно, відкрито й одностайно засудити цей акт агресії, наскільки якого будуть непередбачуваними для безпеки й миру Європи та світу".

Резолюція висловлює повну підтримку всім ухваленим на рівні Європейського Союзу та країнами-партнерами заходам для стримування Росії, а також готовність Чорногорії повністю їх виконувати на основі принципу справедливості й необхідності встановити мир.

"Скупщина Чорногорії висловлює своє найглибше співчуття народу України, який нині постав перед найбільш серйозними викликами й стражданнями з часів Другої світової війни, і закликає громадян, державні установи й громадські організації виявити солідарність і надати всі можливі форми гуманітарної підтримки", – зазначається в документі.

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