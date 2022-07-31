Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Парламент Черногории осудил войну России против Украины

Воскресенье, 31 июля 2022, 08:23

Скупщина (парламент) Черногории в субботу приняла резолюцию касательно военной агрессии России против Украины, осуждающей российское вторжение, направленное против украинского суверенитета и территориальной целостности, гражданского населения и имущества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Pobjeda.

Резолюцию, внесенную Социал-демократической партией, Демократической партией социалистов и Боснийской партией Черногории, поддержали 55 из 77 депутатов, против высказались 18, еще три – воздержались во время голосования.

Документ решительно осуждает открытый акт агрессии и военное вторжение вооруженных сил России в Украину как независимое и международно признанное государство.

Парламент Черногории обращается к российским властям с требованием немедленно прекратить войну, которая "прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, уничтожает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизнь миллионов людей, прежде всего гражданского населения".

Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь

Черногорские депутаты просят ООН, ОБСЕ и другие международные организации и государства, особенно из ЕС и НАТО, использовать "все возможные дипломатические, политические и экономические средства для сдерживания Российской Федерации от продолжения ее агрессивных действий на территории Украины".

Они также обращаются к своему правительству и всем политическим и социальным группам с просьбой "безоговорочно, открыто и единодушно осудить этот акт агрессии, насколько они будут непредсказуемы для безопасности и мира Европы и мира".

Резолюция выражает полную поддержку всем принятым на уровне Европейского Союза и странам-партнерам мерам по сдерживанию России, а также готовности Черногории полностью их выполнять на основе принципа справедливости и необходимости установить мир.

"Скупщина Черногории выражает свое глубочайшее соболезнование народу Украины, который ныне предстал перед самыми серьезными вызовами и страданиями со времен Второй мировой войны, и призывает граждан, государственные учреждения и общественные организации проявить солидарность и предоставить все возможные формы гуманитарной поддержки", – отмечается в документе.

Читайте также: Как Черногория возвращается к пути в ЕС и почему это важно для Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Черногория Война с РФ

Статьи

"Я знаю, что Украина должна победить, но оптимистичный сценарий – чтобы война остановилась"

Таня Файон: "Мы понимаем, насколько велика цена войны. На Западных Балканах была кровавая война еще в 90-х, и мы до сих пор чувствуем ее цену"
29 июля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Украинская стратегия в отношении Беларуси: что Киев должен изменить как можно быстрее

Нападение на украинские города с территории Беларуси стало для украинцев травмой, после которой отношения между народами придется отстраивать фактически с нуля (укр.).
29 июля 2022 — Александр Шевченко, для Европейской правды

Эффект Додона. Как глава МИД Бельгии отказывается извиняться за визит в оккупированный Крым

Без ясного извинения и признания того, что в 2021 году она нарушила законы Украины, глава МИД Бельгии не сможет вести диалог с Киевом...
28 июля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда