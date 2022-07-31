Парламент Черногории осудил войну России против Украины

Скупщина (парламент) Черногории в субботу приняла резолюцию касательно военной агрессии России против Украины, осуждающей российское вторжение, направленное против украинского суверенитета и территориальной целостности, гражданского населения и имущества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Pobjeda.

Резолюцию, внесенную Социал-демократической партией, Демократической партией социалистов и Боснийской партией Черногории, поддержали 55 из 77 депутатов, против высказались 18, еще три – воздержались во время голосования.

Документ решительно осуждает открытый акт агрессии и военное вторжение вооруженных сил России в Украину как независимое и международно признанное государство.

Парламент Черногории обращается к российским властям с требованием немедленно прекратить войну, которая "прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, уничтожает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизнь миллионов людей, прежде всего гражданского населения".

Черногорские депутаты просят ООН, ОБСЕ и другие международные организации и государства, особенно из ЕС и НАТО, использовать "все возможные дипломатические, политические и экономические средства для сдерживания Российской Федерации от продолжения ее агрессивных действий на территории Украины".

Они также обращаются к своему правительству и всем политическим и социальным группам с просьбой "безоговорочно, открыто и единодушно осудить этот акт агрессии, насколько они будут непредсказуемы для безопасности и мира Европы и мира".

Резолюция выражает полную поддержку всем принятым на уровне Европейского Союза и странам-партнерам мерам по сдерживанию России, а также готовности Черногории полностью их выполнять на основе принципа справедливости и необходимости установить мир.

"Скупщина Черногории выражает свое глубочайшее соболезнование народу Украины, который ныне предстал перед самыми серьезными вызовами и страданиями со времен Второй мировой войны, и призывает граждан, государственные учреждения и общественные организации проявить солидарность и предоставить все возможные формы гуманитарной поддержки", – отмечается в документе.

Читайте также: Как Черногория возвращается к пути в ЕС и почему это важно для Украины.