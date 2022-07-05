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Джонсон анонсував військову допомогу Україні на 100 млн фунтів від Шотландії та Вельсу

Вівторок, 5 липня 2022, 07:51

Шотландія та Вельс ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це написав у Twitter прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише "Європейська правда".

"Уряд Вельсу виділив 35 мільйонів на військову підтримку Україні, а валлійські сім'ї прийняли 3000 біженців" - йдеться у повідомленні.

Він додав, що 65 мільйонів фунтів виділила і Шотландія, також оголосивши про готовність прийняти біженців з України.

"Я щойно розмовляв із першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, аби проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 мільйонів фунтів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до 2,3 мільярда фунтів та зусилля з надання житла 6000 українських біженців" - написав Джонсон.

Нагадаємо, минулого тижня влада Уельсу заявила, що центральний уряд Сполученого Королівства без консультацій узяв у них понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів фінансування для оформлення нового пакету військової допомоги Україні.

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