Джонсон анонсував військову допомогу Україні на 100 млн фунтів від Шотландії та Вельсу

Шотландія та Вельс ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це написав у Twitter прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише "Європейська правда".

"Уряд Вельсу виділив 35 мільйонів на військову підтримку Україні, а валлійські сім'ї прийняли 3000 біженців" - йдеться у повідомленні.

The @WelshGovernment has contributed £35m to our military support for Ukraine, and Welsh families have taken in 3,000 refugees.



Good to talk to @PrifWeinidog just now about how we can continue to work together against Russian aggression.



Diolch, Wales.