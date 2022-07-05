Джонсон анонсировал военную помощь Украине на 100 млн фунтов от Шотландии и Уэльса

Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет "Европейская правда".

"Правительство Уэльса выделило 35 миллионов на военную поддержку Украине, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев" - говорится в сообщении.

The @WelshGovernment has contributed £35m to our military support for Ukraine, and Welsh families have taken in 3,000 refugees.



Good to talk to @PrifWeinidog just now about how we can continue to work together against Russian aggression.



Diolch, Wales. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022

Он добавил, что 65 миллионов фунтов выделила и Шотландия, также объявив о готовности принять беженцев из Украины.

"Я только что разговаривал с первым министерством Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 миллионов фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 миллиарда фунтов и усилия по предоставлению жилья 6000 украинских беженцев", - написал Джонсон.

I've just spoken to @NicolaSturgeon to herald the success of UK collaboration supporting Ukraine.



I thanked the @ScotGov’s £65 million contribution in upping UK’s military aid to Ukraine to £2.3 billion & efforts to help house 6,000 Ukrainian refugees.



Thank you, Scotland. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022

Напомним, власти Уэльса ранее заявили, что центральное правительство Соединенного Королевства без консультаций взяло у них более 30 миллионов фунтов стерлингов финансирования для оформления нового пакета военной помощи Украине в размере одного миллиарда фунтов.