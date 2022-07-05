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Джонсон анонсировал военную помощь Украине на 100 млн фунтов от Шотландии и Уэльса

Вторник, 5 июля 2022, 07:51

Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет "Европейская правда".

"Правительство Уэльса выделило 35 миллионов на военную поддержку Украине, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев" - говорится в сообщении.

Он добавил, что 65 миллионов фунтов выделила и Шотландия, также объявив о готовности принять беженцев из Украины.

"Я только что разговаривал с первым министерством Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 миллионов фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 миллиарда фунтов и усилия по предоставлению жилья 6000 украинских беженцев", - написал Джонсон.

Напомним, власти Уэльса ранее заявили, что центральное правительство Соединенного Королевства без консультаций взяло у них более 30 миллионов фунтов стерлингов финансирования для оформления нового пакета военной помощи Украине в размере одного миллиарда фунтов.

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