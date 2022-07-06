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Тисячі литовців проводжали Bayraktar, який передадуть Україні, безпілотник уже в дорозі

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Середа, 6 липня 2022, 21:54

Близько десяти тисяч людей у середу зібралися на авіабазу в литовському місті Шяуляй, щоб побачити відправлення безпілотника Bayraktar, на який Литва збирала гроші і який компанія-виробник погодилася передати безоплатно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на литовський телеканал TV3.

На заході був присутній і керівник компанії-виробника дронів Baykar Defence Халук Байрактар – зять турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Він заявив, що у Туреччині такого – тобто ажіотажу через відправлення Україні Bayraktar – немає.

 
Фото: BNS

"Bayraktar став символом надії та спротиву. І ця кампанія почалася у Литві. Сотні тисяч людей долучились до цієї справи. Як компанія, ми хотіли зробити дещо більше, не могли продати, тому вирішили приєднатися до цієї кампанії й передати Bayraktar як подарунок. Я пишаюсь, що зараз тут, я здивований такою увагою", – сказав Халук Байрактар.

 
Фото: BNS

Литовці, які зібралися на авіабазу, щоб побачити відправлення безпілотника Україні, кажуть, що "дуже щасливі", переживають "невимовні відчуття", бажають Україні успіху – і здивовані, що Bayraktar у житті має менший вигляд, ніж їм здавалося.

 
Фото: BNS

Крім того, під час відправлення безпілотника були присутні ініціатор акції, литовський журналіст Андрюс Тапінас, посол України в Литві Петро Бешта і міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Я вкрай натхненний лідерством литовської нації. В їхньому уявленні, якщо треба зробити правильну річ, то ніщо не стане на заваді. Величезне дякую всім їм, оскільки всі вони доклалися і передали кошти для цієї надзвичайної пташки", – сказав посол.

Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.

Вже на другий день зібрана сума перетнула позначку у три мільйони.  До кампанії долучилася у тому числі експрезидентка Даля Грибаускайте; чинний президент Гітанас Науседа, прем'єрка Інгріда Шимоніте та міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас на своїх сторінках у соцмережах також закликали приєднуватися усіх небайдужих. 

Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.

Надихнувшись прикладом Тапінаса, в Україні фонд Сергія Притули організував збір на три "Байрактари", який закрили за три дні, зібравши кошти майже на чотири безпілотники. Компанія "Байкар" і цього разу заявила, що передасть три безпілотники безоплатно. 

Наразі збір на "Байрактар" для України триває у Польщі, його ініціював журналіст Славомір Сєраковський. 

Про те, як поляки допомагають Україні, як українки та українці у Польщі ведуть боротьбу з агресором, розповіла в інтерв'ю "Європейській правді" лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" та лауреатка премії "Активіст року" у Польщі Наталія Панченко.

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