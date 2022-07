Тисячі литовців проводжали Bayraktar, який передадуть Україні, безпілотник уже в дорозі

Близько десяти тисяч людей у середу зібралися на авіабазу в литовському місті Шяуляй, щоб побачити відправлення безпілотника Bayraktar, на який Литва збирала гроші і який компанія-виробник погодилася передати безоплатно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на литовський телеканал TV3.

На заході був присутній і керівник компанії-виробника дронів Baykar Defence Халук Байрактар – зять турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Він заявив, що у Туреччині такого – тобто ажіотажу через відправлення Україні Bayraktar – немає.

"Bayraktar став символом надії та спротиву. І ця кампанія почалася у Литві. Сотні тисяч людей долучились до цієї справи. Як компанія, ми хотіли зробити дещо більше, не могли продати, тому вирішили приєднатися до цієї кампанії й передати Bayraktar як подарунок. Я пишаюсь, що зараз тут, я здивований такою увагою", – сказав Халук Байрактар.

Литовці, які зібралися на авіабазу, щоб побачити відправлення безпілотника Україні, кажуть, що "дуже щасливі", переживають "невимовні відчуття", бажають Україні успіху – і здивовані, що Bayraktar у житті має менший вигляд, ніж їм здавалося.

Крім того, під час відправлення безпілотника були присутні ініціатор акції, литовський журналіст Андрюс Тапінас, посол України в Литві Петро Бешта і міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Я вкрай натхненний лідерством литовської нації. В їхньому уявленні, якщо треба зробити правильну річ, то ніщо не стане на заваді. Величезне дякую всім їм, оскільки всі вони доклалися і передали кошти для цієї надзвичайної пташки", – сказав посол.

Ten thousand people turned up to greet Lithuanian Bayraktar and to wish him good luck in the war.



Our war drone “Vanagas” is already enroute to Ukraine pic.twitter.com/VTQUzyeNh4