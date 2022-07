Тысячи литовцев провожали Bayraktar, который передадут Украине, беспилотник уже в пути

Около десяти тысяч человек в среду собрались на авиабазу в литовском городе Шяуляй, чтобы увидеть отправку беспилотника Bayraktar, на который Литва собирала деньги и который компания-производитель согласилась передать безвозмездно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовский телеканал TV3.

На мероприятии присутствовал и руководитель компании-производителя дронов Baykar Defence Халук Байрактар – зять турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что в Турции такого – то есть ажиотажа из-за отправки Украине Bayraktar – нет.

"Bayraktar стал символом надежды и сопротивления. И эта кампания началась в Литве. Сотни тысяч людей присоединились к этому делу. Как компания, мы хотели сделать немного больше, не могли продать, поэтому решили присоединиться к этой кампании и передать Bayraktar в подарок. Я горжусь, что сейчас здесь, я удивлен таким вниманием", – сказал Халук Байрактар.

Литовцы, собравшиеся на авиабазу, чтобы увидеть отправление беспилотника Украине, говорят, что "очень счастливы", испытывают "невыразимые ощущения", желают Украине успеха - и удивлены, что Bayraktar в жизни выглядит меньше, чем казалось.

Кроме того, во время отправки беспилотника присутствовали инициатор акции, литовский журналист Андрюс Тапинас, посол Украины в Литве Петр Бешта и министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

"Я крайне вдохновлен лидерством литовской нации. В их представлении, если нужно сделать правильную вещь, то ничто не помешает. Большое спасибо всем им, поскольку все они приложились и передали средства для этой чрезвычайной птички", – сказал посол.

Ten thousand people turned up to greet Lithuanian Bayraktar and to wish him good luck in the war.



Our war drone “Vanagas” is already enroute to Ukraine pic.twitter.com/VTQUzyeNh4