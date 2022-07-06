Тысячи литовцев провожали Bayraktar, который передадут Украине, беспилотник уже в пути

Около десяти тысяч человек в среду собрались на авиабазу в литовском городе Шяуляй, чтобы увидеть отправку беспилотника Bayraktar, на который Литва собирала деньги и который компания-производитель согласилась передать безвозмездно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовский телеканал TV3.

На мероприятии присутствовал и руководитель компании-производителя дронов Baykar Defence Халук Байрактар – зять турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что в Турции такого – то есть ажиотажа из-за отправки Украине Bayraktar – нет.

ФОТО: BNS

"Bayraktar стал символом надежды и сопротивления. И эта кампания началась в Литве. Сотни тысяч людей присоединились к этому делу. Как компания, мы хотели сделать немного больше, не могли продать, поэтому решили присоединиться к этой кампании и передать Bayraktar в подарок. Я горжусь, что сейчас здесь, я удивлен таким вниманием", – сказал Халук Байрактар.

ФОТО: BNS

Литовцы, собравшиеся на авиабазу, чтобы увидеть отправление беспилотника Украине, говорят, что "очень счастливы", испытывают "невыразимые ощущения", желают Украине успеха - и удивлены, что Bayraktar в жизни выглядит меньше, чем казалось.

ФОТО: BNS

Кроме того, во время отправки беспилотника присутствовали инициатор акции, литовский журналист Андрюс Тапинас, посол Украины в Литве Петр Бешта и министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

"Я крайне вдохновлен лидерством литовской нации. В их представлении, если нужно сделать правильную вещь, то ничто не помешает. Большое спасибо всем им, поскольку все они приложились и передали средства для этой чрезвычайной птички", – сказал посол.

Ten thousand people turned up to greet Lithuanian Bayraktar and to wish him good luck in the war.



Our war drone “Vanagas” is already enroute to Ukraine pic.twitter.com/VTQUzyeNh4 — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 6, 2022

Напомним, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на столь потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

Уже на следующий день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона. К кампании присоединилась в том числе экс-президент Даля Грибаускайте; действующий президент Гитанас Науседа, премьер Ингрида Шимоните и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своих страницах в соцсетях также призвали присоединяться всех неравнодушных.

Сбор удалось закрыть через три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.

Вдохновившись примером Тапинаса, в Украине фонд Сергея Притулы организовал сбор на три "Байрактара", который закрыли за три дня, собрав средства почти на четыре беспилотника. Компания "Байкар" и на этот раз заявила, что передаст три беспилотника безвозмездно.

Пока сбор на "Байрактар" для Украины продолжается в Польше, его инициировал журналист Славомир Сераковский.

О том, как поляки помогают Украине, как украинки и украинцы в Польше ведут борьбу с агрессором, рассказала в интервью "Европейской правде" лидер инициативы "Евромайдан-Варшава" и лауреат премии "Активист года" в Польше Наталия Панченко.