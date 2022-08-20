Прем’єрка Естонії у день відновлення незалежності країни закликала підтримати Україну

Прем’єрка Естонії Кая Каллас у день відновлення незалежності балтійської країни закликала підтримати Україну у боротьбі за свободу та демократію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми святкуємо День відновлення незалежності Естонії. 31 рік тому закінчилася радянська окупація і ми знову приєдналися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи та цінність демократії. Нам усім треба допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - зазначила Каллас у Twitter.

We celebrate the Day of Restoration of Independence in #Estonia today.



31 years ago Soviet occupation ended and we joined the free world again.



We know the price of freedom and the value of democracy. We all need to help those who are fighting for it now, especially Ukraine. pic.twitter.com/oysezPKXOw — Kaja Kallas (@kajakallas) August 20, 2022

У суботу, 20 серпня, виповнюється 31 рік із моменту відновлення незалежності Естонської Республіки.

На честь Дня відновлення незалежності Естонії по всій країні вивішено державні прапори.

У Таллінні урочисті заходи з нагоди Дня відновлення незалежності розпочнуться об 11:00 з поминальної церемонії біля каменю 20 серпня на схилі пагорба Тоомпеа за участю спікера Рійгікогу Юрі Ратас, президента Алара Каріса та прем'єр-міністра Каї Каллас, повідомляють радіоновини ERR.

Напередодні свята Естонія завершує позбуватись усіх військових радянських пам'ятників, встановлених за окупації СРСР.

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