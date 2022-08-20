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Прем’єрка Естонії у день відновлення незалежності країни закликала підтримати Україну

Субота, 20 серпня 2022, 10:52

Прем’єрка Естонії Кая Каллас у день відновлення незалежності балтійської країни закликала підтримати Україну у боротьбі за свободу та демократію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми святкуємо День відновлення незалежності Естонії. 31 рік тому закінчилася радянська окупація і ми знову приєдналися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи та цінність демократії. Нам усім треба допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - зазначила Каллас у Twitter.

У суботу, 20 серпня, виповнюється 31 рік із моменту відновлення незалежності Естонської Республіки.

На честь Дня відновлення незалежності Естонії по всій країні вивішено державні прапори.

У Таллінні урочисті заходи з нагоди Дня відновлення незалежності розпочнуться об 11:00 з поминальної церемонії біля каменю 20 серпня на схилі пагорба Тоомпеа за участю спікера Рійгікогу Юрі Ратас, президента Алара Каріса та прем'єр-міністра Каї Каллас, повідомляють радіоновини ERR.

Напередодні свята Естонія завершує позбуватись усіх військових радянських пам'ятників, встановлених за окупації СРСР.

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Естонія

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