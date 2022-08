Прем’єрка Естонії у день відновлення незалежності країни закликала підтримати Україну

Прем’єрка Естонії Кая Каллас у день відновлення незалежності балтійської країни закликала підтримати Україну у боротьбі за свободу та демократію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми святкуємо День відновлення незалежності Естонії. 31 рік тому закінчилася радянська окупація і ми знову приєдналися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи та цінність демократії. Нам усім треба допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - зазначила Каллас у Twitter.

We celebrate the Day of Restoration of Independence in #Estonia today.



31 years ago Soviet occupation ended and we joined the free world again.



We know the price of freedom and the value of democracy. We all need to help those who are fighting for it now, especially Ukraine. pic.twitter.com/oysezPKXOw