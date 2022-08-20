Премьер Эстонии в день восстановления независимости страны призвала поддержать Украину

Премьер Эстонии Кая Каллас в день восстановления независимости балтийской страны призвала поддержать Украину в борьбе за свободу и демократию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы празднуем День восстановления независимости Эстонии. 31 год назад закончилась советская оккупация, и мы снова присоединились к свободному миру. Мы знаем цену свободы и ценность демократии. Нам всем нужно помогать тем, кто сейчас за это борется, особенно Украине", - отметила Каллас в Twitter.

We celebrate the Day of Restoration of Independence in #Estonia today.



31 years ago Soviet occupation ended and we joined the free world again.



We know the price of freedom and the value of democracy. We all need to help those who are fighting for it now, especially Ukraine. pic.twitter.com/oysezPKXOw — Kaja Kallas (@kajakallas) August 20, 2022

В субботу, 20 августа, исполняется 31 год с момента восстановления независимости Эстонской Республики.

В честь Дня восстановления независимости Эстонии по всей стране вывешены государственные флаги.

В Таллине торжественные мероприятия по случаю Дня восстановления независимости начнутся в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20 августа на склоне холма Тоомпеа с участием спикера Рийгикогу Юри Ратас, президента Алара Кариса и премьер-министра Каи Каллас, сообщают радионовости ERR.

В канун праздника Эстония завершает избавляться от всех военных советских памятников, установленных при оккупации СССР.

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