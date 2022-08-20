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Премьер Эстонии в день восстановления независимости страны призвала поддержать Украину

Суббота, 20 августа 2022, 10:52

Премьер Эстонии Кая Каллас в день восстановления независимости балтийской страны призвала поддержать Украину в борьбе за свободу и демократию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы празднуем День восстановления независимости Эстонии. 31 год назад закончилась советская оккупация, и мы снова присоединились к свободному миру. Мы знаем цену свободы и ценность демократии. Нам всем нужно помогать тем, кто сейчас за это борется, особенно Украине", - отметила Каллас в Twitter.

В субботу, 20 августа, исполняется 31 год с момента восстановления независимости Эстонской Республики.

В честь Дня восстановления независимости Эстонии по всей стране вывешены государственные флаги.

В Таллине торжественные мероприятия по случаю Дня восстановления независимости начнутся в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20 августа на склоне холма Тоомпеа с участием спикера Рийгикогу Юри Ратас, президента Алара Кариса и премьер-министра Каи Каллас, сообщают радионовости ERR.

В канун праздника Эстония завершает избавляться от всех военных советских памятников, установленных при оккупации СССР.

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Эстония

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