До Тайваню вперше за три роки прибув губернатор штату США

Губернатор американського штату Індіана Еріг Голкум у неділю прибув на Тайвань, який Китай вважає своєю територією – він став останнім посадовцем США, який здійснив візит на острів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Голкум написав у Twitter.

"Вдячний за теплу зустріч на Тайвані Дуґласу Хсу, відповідальному за відносини з Північною Америкою", – написав він, додавши, що стане першим губернатором США, який відвідає Тайвань з початку пандемії коронавірусу.

I appreciate the warm welcome to Taiwan from Douglas Hsu, Taiwan Director of North American Affairs. #INTaiwan pic.twitter.com/SVVLpcf3Xw