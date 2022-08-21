До Тайваню вперше за три роки прибув губернатор штату США

Губернатор американського штату Індіана Еріг Голкум у неділю прибув на Тайвань, який Китай вважає своєю територією – він став останнім посадовцем США, який здійснив візит на острів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Голкум написав у Twitter.

"Вдячний за теплу зустріч на Тайвані Дуґласу Хсу, відповідальному за відносини з Північною Америкою", – написав він, додавши, що стане першим губернатором США, який відвідає Тайвань з початку пандемії коронавірусу.

I appreciate the warm welcome to Taiwan from Douglas Hsu, Taiwan Director of North American Affairs. #INTaiwan pic.twitter.com/SVVLpcf3Xw — Governor Eric Holcomb (@GovHolcomb) August 21, 2022

В іншому твіті Голкум зазначив, що налаштований протягом наступного тижня "налагодити нові контакти, поновити вже наявні та посилити партнерство в ключових секторах із Тайванем і Південною Кореєю".

В інтерв’ю виданню Inside Indiana Business, яке було записане до поїздки Голкума, губернатор розповів, що планує підписати на Тайвані меморандум про співпрацю у сфері торгівлі та інвестицій.

Також посадовець відвідає Південну Корею, де зустрінеться з представниками уряду й бізнесу й обговорить виробництво акумуляторів для електротранспорту.

Як нагадує Inside Indiana Business, раніше четверта найбільша у світі компанія з виробництва напівпровідників на Тайвані вирішила заснувати центр розробки мікропроцесорів на базі Університету Пердью, що в місті Вест-Лафаєтт штату Індіана.

Зазначимо, що минулої неділі на Тайвань прибула нова делегація членів Конгресу США - через 12 днів після гучної поїздки спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, на яку Китай відреагував масштабними військовими навчаннями довкола острова.

Китай відреагував на візит на острів спікерки Палати представників масштабними військовими навчаннями, які Тайвань назвав імітацією нападу, та запровадив санкції проти Пелосі і її найближчих родичів.

Пізніше Пекін офіційно оголосив про завершення навчань, але навіть тоді китайські літаки щоденно перетинають умовну лінію розмежування серед Тайванської протоки.

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