Рада Європи офіційно спростувала "обмеження прав" в Україні

Рада Європи 30 квітня опублікувала офіційне роз'яснення щодо повідомлення України про відступи за своїми зобов'язаннями, які випливають з Європейської конвенції з прав людини.

Текст роз'яснення є в розпорядженні "Європейської правди".

У повідомленні Ради Європи нагадується, що Україна ще у 2022 році повідомила про відступи від кількох статей Європейської конвенції з прав людини через російську повномасштабну агресію та воєнний стан.

"Україна регулярно інформує Раду Європи про ці відступи. Станом на 4 квітня 2024 року – всупереч повідомленням деяких ЗМІ, що ґрунтуються на неправдивій інформації – обсяг відступів був значно скорочений", – йдеться в роз'ясненні.

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Серед іншого, Україна повідомила РЄ, що відступи не поширюватимуться на статті щодо примусової праці; свободи думки, совісті та релігії; права на ефективний засіб правового захисту; заборону дискримінації; та обмеження на політичну діяльність іноземців.

Раніше "ЄвроПравда" писала, що Україна у квітні повідомила секретаріат Ради Європи про зміну переліку винятків із власних зобов’язань за документами РЄ, у тому числі Європейською конвенцією з прав людини та основних свобод (ЄКПЛ).

Мін'юст пізніше уточнив, що ще на початку березня 2022 року скористався своїм правом щодо тимчасового відступу від зобов’язань за надзвичайних умов, після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Україна як держава-член Ради Європи зобов’язана виконувати норми щодо дотримання прав людини, передбачені ЄКПЛ; у разі їхнього порушення особи або організації можуть подати позов проти України до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.

Водночас Конвенція дає державам-членам право заявити про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставини, у тому числі через військову агресію.