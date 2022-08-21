На Тайвань впервые за три года прибыл губернатор штата США

Губернатор американского штата Индиана Эриг Холкум в воскресенье прибыл на Тайвань, который Китай считает своей территорией – он стал последним чиновником США, совершившим визит на остров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Холкум написал в Twitter.

"Благодарен за теплую встречу на Тайване Дугласу Хсу, ответственному за отношения с Северной Америкой", - написал он, добавив, что станет первым губернатором США, который посетит Тайвань с начала пандемии коронавируса.

I appreciate the warm welcome to Taiwan from Douglas Hsu, Taiwan Director of North American Affairs. #INTaiwan pic.twitter.com/SVVLpcf3Xw — Governor Eric Holcomb (@GovHolcomb) August 21, 2022

В другом твите Холкум отметил, что настроенный в течение следующей недели "наладить новые контакты, возобновить существующие и усилить партнерство в ключевых секторах с Тайванем и Южной Кореей".

В интервью изданию Inside Indiana Business, которое было записано до поездки Холкума, губернатор рассказал, что планирует подписать на Тайване меморандум о сотрудничестве в сфере торговли и инвестиций.

Также чиновник посетит Южную Корею, где встретится с представителями правительства и бизнеса и обсудит производство аккумуляторов для электротранспорта.

Как напоминает Inside Indiana Business, ранее четвертая крупнейшая в мире компания по производству полупроводников на Тайване решила основать центр разработки микропроцессоров на базе Университета Пердью в городе Вест-Лафаетт штата Индиана.

Отметим, что в минувшее воскресенье на Тайвань прибыла новая делегация членов Конгресса США - через 12 дней после громкой поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, на которую Китай отреагировал масштабными военными учениями вокруг острова.

Китай отреагировал на визит на остров спикера Палаты представителей масштабными военными учениями, которые Тайвань назвал имитацией нападения, и ввел санкции против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату.

Позже Пекин официально объявил о завершении учений, но даже тогда китайские самолеты ежедневно пересекают условную линию разграничения среди Тайваньского пролива.

Читайте также: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.