Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

На Тайвань впервые за три года прибыл губернатор штата США

Воскресенье, 21 августа 2022, 15:52

Губернатор американского штата Индиана Эриг Холкум в воскресенье прибыл на Тайвань, который Китай считает своей территорией – он стал последним чиновником США, совершившим визит на остров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Холкум написал в Twitter.

"Благодарен за теплую встречу на Тайване Дугласу Хсу, ответственному за отношения с Северной Америкой", - написал он, добавив, что станет первым губернатором США, который посетит Тайвань с начала пандемии коронавируса.

В другом твите Холкум отметил, что настроенный в течение следующей недели "наладить новые контакты, возобновить существующие и усилить партнерство в ключевых секторах с Тайванем и Южной Кореей".

В интервью изданию Inside Indiana Business, которое было записано до поездки Холкума, губернатор рассказал, что планирует подписать на Тайване меморандум о сотрудничестве в сфере торговли и инвестиций.

Также чиновник посетит Южную Корею, где встретится с представителями правительства и бизнеса и обсудит производство аккумуляторов для электротранспорта.

Как напоминает Inside Indiana Business, ранее четвертая крупнейшая в мире компания по производству полупроводников на Тайване решила основать центр разработки микропроцессоров на базе Университета Пердью в городе Вест-Лафаетт штата Индиана.

Отметим, что в минувшее воскресенье на Тайвань прибыла новая делегация членов Конгресса США - через 12 дней после громкой поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, на которую Китай отреагировал масштабными военными учениями вокруг острова.

Китай отреагировал на визит на остров спикера Палаты представителей масштабными военными учениями, которые Тайвань назвал имитацией нападения, и ввел санкции против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату.

Позже Пекин официально объявил о завершении учений, но даже тогда китайские самолеты ежедневно пересекают условную линию разграничения среди Тайваньского пролива.

Читайте также: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Китай

Статьи

Собственный опыт оккупации: почему чехи массово поддерживают украинцев во время войны

Именно в годовщину нашей оккупации чешский народ еще больше осознает историческую параллель с нынешними событиями в Украине (укр.).
21 августа 2022 — Барбора Шубртова, драматург (Чехия)

Лидер не в футляре. Как вечеринка премьера Финляндии вызвала бурю эмоций – но не у всех

Действия Санны Марин прогнозируемо стали предметом дискуссий о том, нормально ли для второго государства отдыхать так, как это делают другие.
20 августа 2022 — Олег Павлюк, Европейская правда

Год после Афганистана: что изменило крупнейшее внешнеполитическое поражение Байдена

Год назад Соединенные Штаты приступили к выводу своих последних военных из Афганистана. Это решение повлияло не только на регион, но и на США и даже Украину (укр.)
19 августа 2022 — Дмитрий Шеренговский, для Европейской правды