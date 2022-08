На Тайвань впервые за три года прибыл губернатор штата США

Губернатор американского штата Индиана Эриг Холкум в воскресенье прибыл на Тайвань, который Китай считает своей территорией – он стал последним чиновником США, совершившим визит на остров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Холкум написал в Twitter.

"Благодарен за теплую встречу на Тайване Дугласу Хсу, ответственному за отношения с Северной Америкой", - написал он, добавив, что станет первым губернатором США, который посетит Тайвань с начала пандемии коронавируса.

I appreciate the warm welcome to Taiwan from Douglas Hsu, Taiwan Director of North American Affairs. #INTaiwan pic.twitter.com/SVVLpcf3Xw