У Раді Європи вирішили почати підготовку до створення спецтрибуналу з Україною

Комітет міністрів Ради Європи 30 квітня доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter (X) міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Голова МЗС привітав рішення КМРЄ і подякував усім його членам, які підтримали цей крок.

"Це важливе рішення доручає генеральному секретарю РЄ підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення", – наголосив він.

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Також, додав Кулеба, рішення Комітету міністрів Ради Європи схвалює подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо фінансування такого трибуналу.

"Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України", – підкреслив очільник українського МЗС.

Обговорення стосовно спецтрибуналу щодо злочину агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

Детальніше про це – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.