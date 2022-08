На Тайвані назвали останні військові навчання Китаю "симуляцією нападу"

Міністерство оборони Тайваню в суботу заявило, що під час військових навчань із застосуванням авіації та флоту Китай фактично репетирував атаку на острів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними відомства, кілька китайських кораблів і літаків виконували місії в Тайванській протоці, причому деякі з них перетнули неофіційну лінію розмежування між острівною країною і КНР.

Армія Тайваню у відповідь розгорнула патрульні повітряні розвідувальні сили та кораблі для спостереження та перевела ракети берегового базування в режим очікування.

Міністерство оборони острова опублікувало фотографію свого моряка на фрегаті, який дивиться на сусідній китайський військовий корабель біля східного узбережжя Тайваню.

Di Hua (PFG-1206) of #ROCNavy keeps close tabs on PLA vessel activity in our eastern water. #ROCArmedForces watch over surroundings waters in response to recent PLA drills. pic.twitter.com/CF0ywB2BQv