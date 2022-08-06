На Тайвані назвали останні військові навчання Китаю "симуляцією нападу"

Міністерство оборони Тайваню в суботу заявило, що під час військових навчань із застосуванням авіації та флоту Китай фактично репетирував атаку на острів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними відомства, кілька китайських кораблів і літаків виконували місії в Тайванській протоці, причому деякі з них перетнули неофіційну лінію розмежування між острівною країною і КНР.

Армія Тайваню у відповідь розгорнула патрульні повітряні розвідувальні сили та кораблі для спостереження та перевела ракети берегового базування в режим очікування.

Міністерство оборони острова опублікувало фотографію свого моряка на фрегаті, який дивиться на сусідній китайський військовий корабель біля східного узбережжя Тайваню.

Di Hua (PFG-1206) of #ROCNavy keeps close tabs on PLA vessel activity in our eastern water. #ROCArmedForces watch over surroundings waters in response to recent PLA drills. pic.twitter.com/CF0ywB2BQv — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 6, 2022

Відомство також повідомило, що в п’ятницю ввечері запустило ракети у відповідь на проліт семи безпілотників і невпізнаних літаків над островами поблизу узбережжя материкового Китаю.

Своєю чергою командування Східного театру воєнних дій Китаю заявило, що продовжує спільні морські та повітряні навчання на північ, південний захід і схід від Тайваню. Зазначається, що основна увага зосереджена на тестуванні можливостей ударних систем і нападу з моря.

Поінформоване джерело Reuters розповіло, що біля східного узбережжя Тайваню та поблизу Японських островів китайські військові кораблі та безпілотники імітували атаки на військові кораблі США та Японії.

Нагадаємо, кризу довкола Тайваню викликав візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. У відповідь Пекін оголосив про проведення військових навчань біля Тайваню.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про введення персональних санкцій проти Пелосі та її найближчих родичів. Крім того, Китай у п'ятницю припинив переговори зі США щодо оборони та клімату.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном