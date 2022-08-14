На Тайвань вирушила нова делегація Конгресу США

На Тайвань вирушила нова делегація членів Конгресу США - через 12 днів після гучної поїздки спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, на яку Китай відреагував масштабними військовими навчаннями довкола острова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

На Тайвань вирушили п’ятеро членів Конгресу, делегацію очолює сенатор-демократ Ед Маркі від Массачусетса. Також у її складі - республіканка Амате Колеман Редевеген та демократи-члени Палати представників Джон Гараменді, Алан Ловенталь і Дон Беєр.

Як повідомив Американський інститут у Тайвані - представництво США - під час візиту плануються зустрічі з лідерами Тайваню, обговорення відносин Тайваню й США, регіональної безпеки, торгівлі та інвестицій.

Нагадаємо, Китай відреагував на візит на острів спікерки Палати представників масштабними військовими навчаннями, які Тайвань назвав імітацією нападу, та запровадив санкції проти Пелосі і її найближчих родичів.

США викликали посла Китаю в Білий дім, щоб оголосити йому демарш у зв’язку з реакцією КНР.

Навіть після завершення навчань китайські літаки щоденно перетинають умовну лінію розмежування серед Тайванської протоки. В оборонному відомстві Тайваню заявляють, що лише за неділю таких бойових літаків було 10, а загалом у зоні довкола острова на 17 годину за місцевим часом зафіксували 22 китайських військових літаки та шість кораблів.

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