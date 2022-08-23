У Любліні 24 серпня піднімуть спільно прапори України та Польщі

Над міською ратушею Любліна 24 серпня, в День незалежності України, спільно піднімуть польський та український прапори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Акт проголошення незалежності України понад 30 років тому став фундаментом для розбудови незалежної держави, але також відкритої до добросусідських відносин з Польщею. Протягом останніх кількох десятиліть ми зміцнюємо зв’язки партнерської співпраці на багатьох інституційних рівнях, а також плекаємо дружні стосунки", – підкреслив мер Любліна Кшиштоф Жук.

Він додав, що на тлі чергової хвилі агресії Люблін солідарний з українцями, які борються за свободу та демократію.

"У ці важкі дні ми надаємо гуманітарну допомогу нашим містам-партнерам і тисячам біженців, які знайшли безпечний притулок у Любліні", – наголосив Жук.

Святкування Дня незалежності України в Любліні також заплановане на середу, 24 серпня. Розпочнуться урочистості з покладання вінків до пам’ятника воїнам УНР на православному кладовищі на вулиці Липовій.

На Люблінській ратуші буде піднято прапори Польщі та України. У заході візьме участь виконувач обов’язків генерального консула України в Любліні Артем Валах.

У програмі святкувань також Божественна літургія українською мовою, яка розпочнеться о 18:00, а о 19:00 на Литовській площі прозвучить гімн України та створиться ланцюг солідарності.