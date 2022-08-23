В Люблине 24 августа поднимут вместе флаги Украины и Польши

Над городской ратушей Люблина 24 августа, в День независимости Украины, совместно поднимут польские и украинские флаги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польське радіо".

"Акт провозглашения независимости Украины более 30 лет назад стал фундаментом для развития независимого государства, но также открытого к добрососедским отношениям с Польшей. В последние несколько десятилетий мы укрепляем связи партнерского сотрудничества на многих институциональных уровнях, а также питаем дружеские отношения", - подчеркнул. мэр Люблина Кшиштоф Жук.

Он добавил, что на фоне очередной волны агрессии Люблин солидарен с борющимися за свободу и демократию украинцами.

"В эти трудные дни мы оказываем гуманитарную помощь нашим городам-партнерам и тысячам беженцев, которые нашли безопасное убежище в Люблине", – подчеркнул Жук.

Празднование Дня независимости Украины в Люблине также запланировано на среду, 24 августа. Начнутся торжества по возложению венков к памятнику воинам УНР на православном кладбище по улице Липовой.

На Люблинской ратуше будут подняты флаги Польши и Украины. В мероприятии примет участие исполняющий обязанности генерального консула Украины в Люблине Артем Валах.

В программе празднований также Божественная литургия на украинском языке, которая начнется в 18.00, а в 19.00 на Литовской площади прозвучит гимн Украины и будет создана цепь солидарности.