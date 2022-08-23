Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Люблине 24 августа поднимут вместе флаги Украины и Польши

Вторник, 23 августа 2022, 17:40

Над городской ратушей Люблина 24 августа, в День независимости Украины, совместно поднимут польские и украинские флаги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польське радіо".

"Акт провозглашения независимости Украины более 30 лет назад стал фундаментом для развития независимого государства, но также открытого к добрососедским отношениям с Польшей. В последние несколько десятилетий мы укрепляем связи партнерского сотрудничества на многих институциональных уровнях, а также питаем дружеские отношения", - подчеркнул. мэр Люблина Кшиштоф Жук.

Он добавил, что на фоне очередной волны агрессии Люблин солидарен с борющимися за свободу и демократию украинцами.

В Финляндии на одной из самых посещаемых достопримечательностей туристов из РФ встречают гимном Украины

"В эти трудные дни мы оказываем гуманитарную помощь нашим городам-партнерам и тысячам беженцев, которые нашли безопасное убежище в Люблине", – подчеркнул Жук.

Празднование Дня независимости Украины в Люблине также запланировано на среду, 24 августа. Начнутся торжества по возложению венков к памятнику воинам УНР на православном кладбище по улице Липовой.

На Люблинской ратуше будут подняты флаги Польши и Украины. В мероприятии примет участие исполняющий обязанности генерального консула Украины в Люблине Артем Валах.

В программе празднований также Божественная литургия на украинском языке, которая начнется в 18.00, а в 19.00 на Литовской площади прозвучит гимн Украины и будет создана цепь солидарности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша

Статьи

Треугольник, но не союз: что не так с альянсом Киева, Лондона и Варшавы и как это исправить

В отличие от Киева, в Варшаве и Лондоне недостаточно запроса на развитие украино-польско-британского "союза". Даже само определение "союз" воспринимается там неоднозначно (укр.)
23 августа 2022 — Алена Гетьманчук, Сергей Солодкий, Центр "Нова Європа"

Черногория между ЕС и "русским миром": куда политический кризис завел самую небольшую страну Балкан

Отставка правительства Черногории чуть не завершилась реваншем пророссийских сил. И в случае досрочных парламентских выборов этот реванш еще остается возможным (укр.)
23 августа 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Путь в ЕС. Что должна сделать Украина, чтобы начать переговоры о членстве

Все источники ЕвроПравды отмечают: именно сейчас у ЕС есть воля поддержать движение нашей страны к членству. Но есть нюансы, которые должна исправить Украина... (укр.)
22 августа 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда