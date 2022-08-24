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Джонсон у Києві отримав Орден Свободи й іменну табличку на Алеї сміливості

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Середа, 24 серпня 2022, 17:46

Під час перебування в Києві в середу, на День Незалежності, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав найвищу відзнаку України для іноземного громадянина – "Орден Свободи".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "РБК-Україна".

Володимир Зеленський раніше вручав Орден Свободи іншим іноземцям, які перебували в Україні з візитом під час повномасштабного вторгнення Росії – наприклад, спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі.

 
Фото: РБК-Україна

Крім того, Джонсон отримав іменну табличку на Алеї сміливості, відкритій напередодні Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою. На ній увічнюють імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку у боротьбі з РФ.

 
Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу, коли Україна святкує День незалежності, втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва. Там він оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.

До військової допомоги входять безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпасами. Це, зокрема, 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.

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Велика Британія Війна з РФ

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