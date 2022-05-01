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Зеленський вручив спікерці Палати представників США орден: деталі зустрічі

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Неділя, 1 травня 2022, 10:00

В Офісі президента України розповіли деталі зустрічі Володимира Зеленського зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, яка прибула з візитом до Києва.

Повідомлення пресслужба опублікувала в неділю вранці, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам і особисто Ненсі Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

"Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це", – заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив на важливості звернення Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена до Конгресу щодо надання Україні фінансової допомоги в розмірі 33 млрд доларів США.

Ненсі Пелосі зазначила, що сьогодні Україна героїчно бореться за свободу, і США готові допомагати Україні, доки ця боротьба не завершиться. За її словами, Україна є кордоном свободи.

За вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України президент Володимир Зеленський нагородив Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги.

 
Фото Офісу президента

Як повідомлялося, у неділю до Києва з візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про візит Ненсі Пелосі до України зазалегідь не повідомлялося.

Цього тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.


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