У польській Сілезії - велика пожежа на переробному підприємстві

У Польщі в Нижньосілезькому воєводстві гасять велику пожежу на підприємстві з переробки вторсировини, що виготовляє альтернативне паливо.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Підприємство розташоване у Болеславецькому повіті в сільській місцевості. На території заводу знаходилися 10 тисяч тонн різних пластиків і 1200 тонн виготовлених паливних матеріалів.

Пожежа почалася увечері 5 серпня, вогонь охопив 75% площі підприємства.

На місці задіяні близько сорока пожежних бригад. Як повідомляють, зараз вогонь вже не поширюється.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Людей з прилеглих будівель завчасно евакуювали, житлових будинків поруч немає.