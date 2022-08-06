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У польській Сілезії - велика пожежа на переробному підприємстві

Субота, 6 серпня 2022, 11:39

У Польщі в Нижньосілезькому воєводстві гасять велику пожежу на підприємстві з переробки вторсировини, що виготовляє альтернативне паливо.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Підприємство розташоване у Болеславецькому повіті в сільській місцевості. На території заводу знаходилися 10 тисяч тонн різних пластиків і 1200 тонн виготовлених паливних матеріалів.

 

Пожежа почалася увечері 5 серпня, вогонь охопив 75% площі підприємства.

На місці задіяні близько сорока пожежних бригад. Як повідомляють, зараз вогонь вже не поширюється. 

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Людей з прилеглих будівель завчасно евакуювали, житлових будинків поруч немає.

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Польща

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