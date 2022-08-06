В польской Силезии – большой пожар на предприятии переработки вторсырья
Суббота, 6 августа 2022, 11:39
В Польше в Нижнесилезском воеводстве тушат большой пожар на предприятии по переработке вторсырья, производящем альтернативное топливо.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.
Предприятие находится в Болеславецком уезде в сельской местности. На территории завода находились 10 тысяч тонн разных пластиков и 1200 тонн изготовленных топливных материалов.
Пожар начался вечером 5 августа, огонь охватил 75% площади предприятия.
На месте задействовано около сорока пожарных бригад. Как сообщают, сейчас огонь уже не распространяется.
Пострадавших в результате пожара нет. Людей из близлежащих построек заблаговременно эвакуировали, жилых домов рядом нет.
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