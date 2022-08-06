В польской Силезии – большой пожар на предприятии переработки вторсырья

В Польше в Нижнесилезском воеводстве тушат большой пожар на предприятии по переработке вторсырья, производящем альтернативное топливо.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Предприятие находится в Болеславецком уезде в сельской местности. На территории завода находились 10 тысяч тонн разных пластиков и 1200 тонн изготовленных топливных материалов.

Пожар начался вечером 5 августа, огонь охватил 75% площади предприятия.

На месте задействовано около сорока пожарных бригад. Как сообщают, сейчас огонь уже не распространяется.

Пострадавших в результате пожара нет. Людей из близлежащих построек заблаговременно эвакуировали, жилых домов рядом нет.