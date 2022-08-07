Делегація з Литви прибула на Тайвань 

Литовська делегація на чолі з заступницею міністра транспорту та комунікацій Литви Агне Вайчукевічуте прибула з візитом на Тайвань.

Про це повідомила острівна влада, пише "Європейська правда".

"Бажаємо заступнику міністра транспорту та комунікацій Литви продуктивного п'ятиденного перебування, спрямованого на зміцнення стратегічної співпраці та ділових зв'язків у передових секторах завтрашнього дня", - заявило тайванське міністерство закордонних справ у своєму Twitter.

The heartiest of #Taiwan🇹🇼 welcomes to @vaiciukeviciute & her delegation! We wish #Lithuania's🇱🇹 deputy minister of transport & communications a highly productive 5-day stay aimed at strengthening strategic cooperation & business tie-ups in the cutting-edge sectors of tomorrow. pic.twitter.com/qWLgoNNKJL — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) August 6, 2022

Раніше відомство опублікувало пресреліз, у якому йшлося, що Вайчукевічуте очолить делегацію з 11 осіб із п'ятиденним візитом на Тайвань. До складу делегації, згідно з повідомленням, повинні були увійти литовські офіційні особи та представники галузі електробусів.

Делегація має намір відвідати тайванські транспортні агенції та провідних виробників електричних автобусів, щоб вивчити можливості співпраці у галузі виробництва електричних автобусів, інтелектуальних та екологічно чистих транспортних засобів, а також "продемонструвати солідарність між двома демократичними союзниками та створити галузеві ланцюжки у двох країнах"

Це вже третій візит на рівні заступника міністра Литви на Тайвань за останній час.

12 червня острів відвідав заступник міністра економіки та інновацій, а 22 червня - заступник міністра сільського господарства.

Як повідомлялося, Литва стала єдиною державою ЄС, що публічно схвалила візит Спікерки палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Минулого року у Вільнюсі відкрили офіційне представництво Тайваню, після чого Пекін відкликав із Литви свого посла.

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