Делегація з Литви прибула на Тайвань 

Литовська делегація на чолі з заступницею міністра транспорту та комунікацій Литви Агне Вайчукевічуте прибула з візитом на Тайвань.

Про це повідомила острівна влада, пише "Європейська правда".

"Бажаємо заступнику міністра транспорту та комунікацій Литви продуктивного п'ятиденного перебування, спрямованого на зміцнення стратегічної співпраці та ділових зв'язків у передових секторах завтрашнього дня", - заявило тайванське міністерство закордонних справ у своєму Twitter.

The heartiest of #Taiwan🇹🇼 welcomes to @vaiciukeviciute & her delegation! We wish #Lithuania's🇱🇹 deputy minister of transport & communications a highly productive 5-day stay aimed at strengthening strategic cooperation & business tie-ups in the cutting-edge sectors of tomorrow. pic.twitter.com/qWLgoNNKJL