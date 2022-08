Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

Литовская делегация во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукевичуте прибыла с визитом на Тайвань.

Об этом сообщили островные власти, пишет "Европейская правда".

"Желаем замминистру транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах завтрашнего дня", - заявило тайваньское министерство иностранных дел в своем Twitter.

The heartiest of #Taiwan🇹🇼 welcomes to @vaiciukeviciute & her delegation! We wish #Lithuania's🇱🇹 deputy minister of transport & communications a highly productive 5-day stay aimed at strengthening strategic cooperation & business tie-ups in the cutting-edge sectors of tomorrow. pic.twitter.com/qWLgoNNKJL