Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

фото
Воскресенье, 7 августа 2022, 09:09

Литовская делегация во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукевичуте прибыла с визитом на Тайвань.

Об этом сообщили островные власти, пишет "Европейская правда".

"Желаем замминистру транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах завтрашнего дня", - заявило тайваньское министерство иностранных дел в своем Twitter.

Ранее ведомство опубликовало пресс-релиз, в котором говорилось, что Вайчукевичуте возглавит делегацию из 11 человек с пятидневным визитом на Тайвань. В состав делегации, по сообщению, должны были войти литовские официальные лица и представители отрасли электробусов.

Делегация намерена посетить тайваньские транспортные агентства и ведущих производителей электрических автобусов, чтобы изучить возможности сотрудничества в области производства электрических автобусов, интеллектуальных и экологически чистых транспортных средств, а также продемонстрировать солидарность между двумя демократическими союзниками и создать отраслевые цепочки в двух странах.

Это уже третий визит на уровне замминистра Литвы на Тайвань за последнее время.

12 июня остров посетил заместитель министра экономики и инноваций, а 22 июня – заместитель министра сельского хозяйства.

Как сообщалось, Литва стала единственным государством ЕС, публично одобрившим визит Спикерки палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В прошлом году в Вильнюсе открыли официальное представительство Тайваня, после чего Пекин отозвал из Литвы своего посла.

Читайте также: Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Китай

Статьи

Карабахское "возмездие": как Россия начала терять Южный Кавказ

Россия, до сих пор позиционирующая себя как "куратор" Южного Кавказа, уже не имеет достаточно сил подкрепить это на практике. Слабостью РФ уже начал активно пользоваться Азербайджан.
5 августа 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Глубинная Венгрия: что соседи думают об украинцах, российской агрессии и режиме Орбана

Действительно ли венгерское общество в большинстве своем думает так же, как говорит и действует Виктор Орбан? Ответ на этот вопрос дала социология (укр.)
5 августа 2022 — Дмитрий Тужанский , для Европейской правды

В сентябре дети должны пойти в школу в ЕС или вернуться в Украину: интервью еврокомиссара

Еврокомиссар Йоханссон: "Вы имеете право по какой-либо причине поехать в Украину и вернуться в ЕС. Даже если вы закрыли свой статус временной защиты" (укр.)
4 августа 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда