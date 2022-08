Естонія: Росія має негайно передати всі українські об'єкти атомної енергетики Україні

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у зв’язку з обстрілами Запорізької АЕС заявив, що Росія повинна негайно повернути під контроль України всі українські об'єкти атомної енергетики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія має негайно зупинити ядерний тероризм у Запоріжжі та передати Україні всі об'єкти атомної енергетики в Україні", - написав міністр у своєму Twitter.

Russia must immediately stop nuclear terrorism in #Zaporizhzhia & hand over all nuclear power facilities in #Ukraine to 🇺🇦. #StopRussianAggression #StandWithUkraine https://t.co/3Q5SO2NBnX