ЄС до другої річниці протестів у Білорусі: Лукашенко позбавлений будь-якої легітимності

До другої річниці масштабних антиурядових протестів у Білорусі високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що ЄС продовжить підтримку білоруського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Бореля, поширену у вівторок Європейською службою зовнішніх дій.

"Ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку демократичних прагнень і зусиль (білорусів), спрямованих на підтримку поваги до основних прав людини. Повторюємо, що Аляксандр Лукашенко позбавлений будь-якої демократичної легітимності", – йдеться у заяві.

Як зазначає топ-дипломат ЄС, режим у Мінську розпочав масштабні репресії проти народу Білорусі через мирне прагнення демократичного правління, кількість політв'язнів уже становить понад 1200 людей, багато білорусів були змушені покинути країну, щоб уникнути необґрунтованих переслідувань.

"Натомість жоден із винних у насильстві проти мирного населення не притягнутий до відповідальності. Ми продовжуватимемо підтримувати міжнародні зусилля щодо притягнення Білорусі до відповідальності з метою збору та збереження доказів порушень прав людини. Ми не забудемо жертв режиму Лукашенка, його минулих і теперішніх злочинів", – наголошує Боррель.

Згадується в заяві й причетність режиму Лукашенка до нинішньої повномасштабної війни Росії проти України проти волі білоруського народу.

"Наша рішучість підтримувати народ Білорусі залишається незмінною. З серпня 2020 року ЄС виділив близько 65 мільйонів євро на підтримку народу Білорусі… Ми готові мобілізувати наш комплексний план економічної підтримки вартістю 3 мільярди євро, щойно в Білорусі відбудеться демократичний перехід", – додає високий представник ЄС.

Насамкінець він підкреслює, що для ЄС "Білорусь та її мужній народ є важливим європейським сусідом".

"Ми твердо налаштовані продовжувати використовувати наші наявні інструменти, зокрема подальші санкції та посилену підтримку, для підтримки демократичних прав білоруського народу. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Білорусі та підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу та стабільну Білорусь", – зазначає Боррель.

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