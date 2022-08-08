ЕС ко второй годовщине протестов в Беларуси: Лукашенко лишен какой-либо легитимности

Ко второй годовщине масштабных антиправительственных протестов в Беларуси высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит поддержку белорусского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Бореля, распространенное во вторник Европейской службой внешних действий.

"Мы снова подтверждаем нашу непреклонную поддержку демократических стремлений и усилий (белорусов), направленных на поддержание уважения основных прав человека. Повторяем, что Александр Лукашенко лишен какой-либо демократической легитимности", – говорится в заявлении.

Как отмечает топ-дипломат ЕС, режим в Минске начал масштабные репрессии против народа Беларуси из-за мирного стремления демократического правления, количество политзаключенных уже составляет более 1200 человек, многие белорусы были вынуждены покинуть страну во избежание необоснованных преследований.

"В то же время ни один из виновных в насилии против мирного населения не привлечен к ответственности. Мы будем продолжать поддерживать международные усилия по привлечению Беларуси к ответственности с целью сбора и сохранения доказательств нарушений прав человека. Мы не забудем жертв режима Лукашенко, его прошлых и нынешних преступлений", – отмечает Боррель.

Упоминается в заявлении и причастность режима Лукашенко к нынешней полномасштабной войне России против Украины против воли белорусского народа.

"Наша решимость поддерживать народ Беларуси остается неизменной. С августа 2020 года ЕС выделил около 65 миллионов евро на поддержку народа Беларуси… Мы готовы мобилизовать наш комплексный план экономической поддержки стоимостью 3 миллиарда евро, как только в Беларуси состоится демократический переход", – добавляет высокий представитель ЕС.

В заключение он подчеркивает, что для ЕС "Беларусь и ее мужественный народ являются важным европейским соседом".

"Мы твердо настроены продолжать использовать наши имеющиеся инструменты, в том числе дальнейшие санкции и усиленную поддержку, для поддержки демократических прав белорусского народа. Мы будем продолжать поддерживать народ Беларуси и поддерживать демократическую, независимую, суверенную, преуспевающую и стабильную Беларусь", - отмечает Боррель.

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