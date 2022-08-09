Прем’єр Польщі: імперська Росія може бути переможена завдяки Україні і нашій її підтримці

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав західні країни продовжувати поставки зброї Україні, наголосивши, що лише повне повернення українських територій і відступ територій є передумовою до діалогу і закінчення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у статті для The Spectator.

"Зараз ми перебуваємо на переломному етапі. Імперська Росія може бути переможена, завдяки Україні та нашій її підтримці. Перемога у цій війні – лише справа нашої послідовності та рішучості" - заявив Моравецький.

Разом з тим він покритикував Німеччину за повільні поставки зброї.

"Якби Європа надсилала зброю Україні в таких обсягах і такими темпами, як Німеччина, то війна б уже давно скінчилася – абсолютною перемогою Росії. А Європа була б напередодні чергової війни" - вважає прем’єр Польщі.

"Завдяки поставкам обладнання в масштабах, які – судячи з можливостей Заходу – поки що відносно невеликі, Україна почала змінювати напрямок цієї війни. Росія продовжує напади, поширюючи смерть і руйнування та вчиняючи жахливі воєнні злочини, але вже майже пів року моральний дух українців не зломлений" - зазначив Моравецький.

Натомість, за словами польського прем’єра, бойовий дух російської армії, навпаки, стає дедалі слабшим.

"Армія несе великі втрати. Запаси зброї та іншої техніки не є невичерпними. І виробництво цих речей підсанкційною промисловістю ставатиме все важчим" - стверджує він.

"Тому ми повинні підтримати Україну в її боротьбі за повернення територій, які були в неї відібрані, і змусити Росію відступити. Тільки тоді стане можливим справжній діалог і фактичне припинення цієї війни, а не лише тимчасова перерва перед наступною агресією. Тільки такий кінець буде означати нашу перемогу" - заявив Моравецький.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Південної Африки в понеділок заявив, що в разі, якщо світ дасть Росії свободу дій в Україні, аналогічні кризи виникнуть і в решті світу.