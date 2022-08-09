В ЄС прокоментували скандальний звіт Amnesty International

В ЄС у відповідь на скандальний звіт Amnesty International щодо України заявили, що це Росія здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об’єкти, українська армія ж намагається їх захистити.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив представник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.

Він наголосив, що все, що відбувається в Україні є прямим наслідком незаконної, невиправданої і неспровокованої агресії Росії, яка вбиває українських мирних жителів, знищує українську цивільну інфраструктуру, перетворює пенсіонерів, жінок, дітей, лікарні і вокзали на військові цілі.

"Росія атакує цивільні цілі, а українська армія бореться з цією агресією і намагається захистити цивільне населення. У цій ситуації, звісно, є потреба розміщувати військове обладнання у районах, які перебувають під атакою, які населені мирними жителями. Це ще один приклад того, якою нелюдською і невиправданою є російська агресія проти України", - заявив Стано.

В цілому ж, заявив він, ЄС проти ситуацій, коли цивільні платять життями, здоров'ям під час збройних протистоянь і зусилля Євросоюзу і міжнародної спільноти завжди спрямовані на спроби зменшити обсяги страждань цивільного населення у будь-якому конфлікті.

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.

В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є нічим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.

Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, а очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.

Центральний офіс AI заявив, що шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою, але від своїх слів не відмовляється.