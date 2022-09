ЄС мобілізує 5 млн євро для збереження культурної спадщини України

Європейський Союз мобілізує додаткові 5 млн євро для збереження культурної спадщини України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас, який 1 вересня відвідує Україну.

Він зазначив, що культура - це не просто супутня шкода, а навмисна мета російської агресії, та подякував міністру Олександру Ткаченко за "невпинну працю із захисту багатої культурної спадщини України та пам'яті жертв".

Culture is not just collateral damage but a deliberate target of Russian aggression.



Thank you @otkachenkoua for your tireless work to protect Ukraine’s rich cultural legacy and the memory of victims.



The EU will mobilise an additional €5m for cultural heritage preservation. pic.twitter.com/4BKus6Q64D