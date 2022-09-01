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ЄС мобілізує 5 млн євро для збереження культурної спадщини України

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Четвер, 1 вересня 2022, 20:55

Європейський Союз мобілізує додаткові 5 млн євро для збереження культурної спадщини України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас, який 1 вересня відвідує Україну.

Він зазначив, що культура - це не просто супутня шкода, а навмисна мета російської агресії, та подякував міністру Олександру Ткаченко за "невпинну працю із захисту багатої культурної спадщини України та пам'яті жертв".

Раніше у четвер Схінас повідомив, що Євросоюз виділив 10 млн євро для забезпечення безпечних фізичних місць для навчання та підтримку програми дистанційного навчання в Україні.

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