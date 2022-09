ЕС мобилизует 5 млн евро для сохранения культурного наследия Украины

Европейский Союз мобилизует дополнительные 5 млн евро для сохранения культурного наследия Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, который 1 сентября посещает Украину.

Он отметил, что культура - это не просто побочный ущерб, а умышленная цель российской агрессии, и поблагодарил министра Александра Ткаченко за "непрерывную работу по защите богатого культурного наследия Украины и памяти жертв".

Culture is not just collateral damage but a deliberate target of Russian aggression.



Thank you @otkachenkoua for your tireless work to protect Ukraine’s rich cultural legacy and the memory of victims.



The EU will mobilise an additional €5m for cultural heritage preservation. pic.twitter.com/4BKus6Q64D