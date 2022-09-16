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Європарламент закликав країни ЄС розвивати відносини з Тайванем і засудив військові навчання Китаю

П'ятниця, 16 вересня 2022, 07:32

Європейський парламент рішуче засуджує нещодавні агресивні військові навчання Китаю в Тайванській протоці, закликаючи до зміцнення відносин ЄС із Тайбеєм.

Про це йдеться у затвердженій депутатами резолюції, пише "Європейська правда".

"Депутати Європарламенту засуджують недавні та безпрецедентні військові навчання Китаю з бойовими стрільбами у Тайванській протоці, які розпочалися у серпні 2022 року після візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі", - йдеться у документі.

Вони також вимагають від китайського уряду утримуватися від будь-яких заходів, які можуть дестабілізувати Тайванську протоку та регіональну безпеку.

Відзначаючи статус Тайваню як однодумця-партнера ЄС, його стратегічне торгове становище та провідну роль країни у глобальному ланцюжку постачання ключових високотехнологічних секторів, у тому числі напівпровідників, парламент закликає ЄС зміцнювати відносини з демократично керованим островом.

У резолюції вітаються нещодавно оголошені Литвою плани відкрити торгове представництво в Тайбеї восени 2022 року.

Члени Європарламенту кажуть, що країни ЄС, які ще не мають торговельного представництва на Тайвані, повинні наслідувати приклад Литви та зміцнити двосторонні відносини з Тайванем.

Депутати Європарламенту повторюють своє прохання до Європейської комісії негайно приступити до оцінки впливу, громадських консультацій та аналізу двосторонньої інвестиційної угоди з владою Тайваню.

Нагадаємо, глава Розвідувального і ситуаційного центру Європейського Союзу Хосе Казіміру Морґаду був змушений скасувати свій таємний візит до Тайваню після того, як про нього дізнався Китай – і попередив про можливі наслідки.

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Європарламент Китай

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