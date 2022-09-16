Туреччина погодилася платити за 25% газу з Росії в рублях

Під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в п’ятницю президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Владімір Путін домовилися про оплату Анкарою 25% російського газу в рублях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

"Як ви знаєте, найближчим часом має запрацювати наша домовленість про постачання до Туреччини природного газу російського походження за оплати 25% цих постачань у російських рублях. Питання узгоджено, робота в цьому плані відбуватиметься відповідно до наших домовленостей", – сказав Путін перед журналістами.

Звертаючись до Ердогана, російський президент додав, що "ми готові суттєво наростити наші поставки до Туреччини за всіма напрямками, які становлять для вас інтерес".

Нагадаємо, домовленість про часткову оплату російського газу Туреччиною російськими рублями було досягнуто Путіним та Ердоганом під час зустрічі в Сочі на початку серпня. Тоді частка розрахунків у рублях не називалася.

Наразі Росія постачає щорічно близько 26 мільярдів кубометрів газу до Туреччини двома газопроводами дном Чорного моря – "Турецьким потоком", звідки газ частково йде далі до Європи, і "Блакитним потоком".

Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина швидко стала притулком для російських грошей, адже утрималася від запровадження санкцій проти Росії в унісон з G7. Топпосадовці США давно приватно висловлювали занепокоєння з цього приводу.

Останнім часом, натомість, адміністрація Байдена стала більш гучно говорити про свої вимоги до турецького уряду дотримуватися санкцій. За даними видання FT, країни Заходу не виключають запровадження каральних заходів проти Туреччини на тлі поглиблення її відносин із Росією.

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