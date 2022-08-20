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США висловили стурбованість Туреччині спробами росіян обійти санкції

Субота, 20 серпня 2022, 18:45

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо у телефонній розмові зі своїм турецьким колегою висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій.

Про це повідомила пресслужба американського мінфіну, повідомляє "Європейська правда".

За даними пресслужби, у розмові йшлося про "поточні зусилля щодо реалізації та забезпечення дотримання широких багатосторонніх санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну".

"Заступник міністра Адеємо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій, запроваджених США та 30 країнами. Він підтвердив зацікавленість Сполучених Штатів в успіху турецької економіки та висловив прихильність міністерства фінансів до партнерства з урядом Туреччини для захисту цілісності її банківського сектору", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати закликали Туреччину "уникати угод" з оборонною промисловістю Росії.

За даними видання FT, країни Заходу не виключають запровадження каральних заходів проти Туреччини на тлі поглиблення її відносин із Росією.

Вашингтон може порекомендувати західним компаніям скоротити економічні відносини з Туреччиною, якщо Анкара та Москва домовляться про "формальне економічне партнерство". 

Читайте також: Чому Туреччина не приєдналася до західних санкцій та чи буде вона допомагати РФ їх обходити.

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США Росія санкції

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