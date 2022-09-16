Турция согласилась платить за 25% газа из России в рублях

В ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в пятницу президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились об оплате Анкарой 25% российского газа в рублях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос согласован, работа в этом плане будет происходить в соответствии с нашими договоренностями", – сказал Путин перед журналистами.

Обращаясь к Эрдогану, российский президент добавил, что "мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турцию по всем направлениям, которые представляют для вас интерес".

Напомним, договоренность о частичной оплате российского газа Турцией российскими рублями была достигнута Путиным и Эрдоганом во время встречи в Сочи в начале августа. Тогда доля расчетов в рублях не называлась.

Сейчас Россия поставляет ежегодно около 26 миллиардов кубометров газа в Турцию двумя газопроводами по дну Черного моря – "Турецким потоком", откуда газ частично идет дальше в Европу, и "Голубым потоком".

С полномасштабным вторжением РФ в Украину Турция быстро стала убежищем для российских денег, ведь воздержалась от введения санкций против России в унисон с G7. Топ-чиновники США давно частно выражали обеспокоенность по этому поводу.

В последнее время администрация Байдена стала более громко говорить о своих требованиях к турецкому правительству соблюдать санкции. По данным издания FT, страны Запада не исключают введения карательных мер против Турции на фоне углубления ее отношений с Россией.

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