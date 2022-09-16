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Кулеба сказав гендиректору МАГАТЕ, як можна гарантувати безпеку ЗАЕС

П'ятниця, 16 вересня 2022, 22:09

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю провів телефонні переговори з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Ґроссі у зв’язку із ситуацією на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Під час сьогоднішньої розмови з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі я наголосив, що єдиний шлях забезпечення ядерної безпеки в Європі – повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України", – йдеться в дописі.

Глава українського зовнішньополітичного відомства додав, що "продовжить конструктивну взаємодію із МАГАТЕ для досягнення цієї мети".

Раніше Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

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Кулеба

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