Кулеба сказав гендиректору МАГАТЕ, як можна гарантувати безпеку ЗАЕС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю провів телефонні переговори з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Ґроссі у зв’язку із ситуацією на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Під час сьогоднішньої розмови з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі я наголосив, що єдиний шлях забезпечення ядерної безпеки в Європі – повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України", – йдеться в дописі.

Глава українського зовнішньополітичного відомства додав, що "продовжить конструктивну взаємодію із МАГАТЕ для досягнення цієї мети".

In today’s call with Director General @RafaelMGrossi, I emphasized that the only way to ensure nuclear safety and security in Europe is to return the Zaporizhzhia nuclear power plant under Ukrainian control. We will continue engaging constructively with IAEA to achieve this goal. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 16, 2022

Раніше Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.