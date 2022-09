Кулеба сказав гендиректору МАГАТЕ, як можна гарантувати безпеку ЗАЕС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю провів телефонні переговори з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Ґроссі у зв’язку із ситуацією на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Під час сьогоднішньої розмови з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі я наголосив, що єдиний шлях забезпечення ядерної безпеки в Європі – повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України", – йдеться в дописі.

Глава українського зовнішньополітичного відомства додав, що "продовжить конструктивну взаємодію із МАГАТЕ для досягнення цієї мети".

